«Мигкредит» запустил мобильное приложение для займов в один клик

МФО «Мигкредит» запустила мобильное приложение для управления займами. Новый инструмент призван помочь быстро получить деньги, заполнив краткую анкету. Повторно вводить данные при следующих займах не потребуется — достаточно нажать горячую кнопку «Нужны деньги», сообщили CNews в «Мигкредите»

Наряду с возможностью получения, возврата или продления срока займа, приложение «Мигкредит» оповещает пользователя о датах очередных платежей и позволяет вносить средства в счет погашения займа с банковской карты. Оперативная связь со службой поддержки также доступна в один клик в основном меню приложения.

«Мы стремимся сделать свои услуги комфортными для каждого заемщика. Новый инструмент позволит гибко взаимодействовать с клиентами, дополняя нашу экосистему вместе с веб-порталом и сотнями пунктов обслуживания по всей России. Чтобы получить деньги, теперь достаточно установить бесплатное приложение», — отметил генеральный директор МФО «Мигкредит» Олег Гришин.

«Число мобильных интернет-пользователей продолжает быстро расти благодаря распространению качественных услуг связи и недорогих гаджетов — смартфонов и планшетов. Сейчас более половины клиентов “Мигкредит” заполняют анкеты на получение займа, используя мобильные устройства. Сохраняя курс на развитие инновационной технологической платформы, “Мигкредит” предлагает пользователям современный мобильный продукт», — заявила Надежда Денисова, директор департамента маркетинга и коммуникаций.