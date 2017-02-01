С сегодняшнего дня, 1 февраля, Барт Шлатман назначен старшим вице-президентом по трансформации Сбербанка. В этой позиции он будет подчиняться напрямую президенту, председателю правления банка Герману Грефу, сообщили CNews в Сбербанке.

Барт Шлатман присоединяется к команде топ-менеджеров Сбербанка после карьеры в группе ING, где он работал более 22 лет на различных должностях. Последние 10 лет Шлатман занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял инновационный процесс трансформации в банковской сфере. Он был в числе тех, кто занимался преобразованием ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы.

Сбербанк ранее объявил о реализации модели омниканального обслуживания клиентов. По словам представителей финансового учреждения, банк работает над достижением поставленных целей, переводя пользовательский опыт в цифровую среду, в частности, через внедрение единой фронтальной системы, автоматизированной банковской системы и еще нескольких передовых технологических платформ. Сбербанк стремится к повышению скорости внедрения инноваций и поэтому реализует принцип agile в своей работе.

«Успех Sbergile трансформации — важный фактор для достижения наших амбициозных целей. Мы рады, что господин Шлатман присоединяется к нашей команде, — прокомментировал назначение Герман Греф. — У нас есть уверенность, что его обширный опыт поможет нам трансформировать наш банк в высокопроизводительную и гибкую компанию. Я надеюсь, что наша трансформация станет примером для других компаний в нелегком пути повышения собственной эффективности».