«Альфа-Банк» отменил комиссию за оплату ЖКУ в мобильном и интернет-банке

С 1 февраля 2017 г. клиенты «Альфа-Банка» — владельцы пакетов услуг «Оптимум» и «Комфорт» — без комиссии смогут оплатить в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и интернет-банке «Альфа-Клик» коммунальные услуги, городскую телефонию и уплатить штрафы ГИБДД. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке».

Зачисление средств происходит моментально по реквизитам более 10 тыс. компаний, из которых получателей коммунальных платежей — более 4 тыс. Клиент может получить PDF-квитанцию за любой платеж. Для регулярных платежей можно настроить автоматическое списание после подтверждения оплаты по счету — надо создать шаблон в интернет-банке, после чего не придется каждый раз вводить данные.

«Каждый день мы стараемся улучшить наши продукты и услуги, предлагая своим клиентам оптимальные условия обслуживания в банке. Оплачивать свои ежемесячные счета за коммунальные услуги, в том числе услуги городской и междугородней связи, через мобильный банк “Альфа-Мобайл” или интернет-банк “Альфа-Клик” просто и удобно, этой услугой пользуется большинство наших клиентов. Мы рады, что можем отменить комиссию за оплату этих услуг», — прокомментировала нововведение Елена Бочарова, руководитель центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов «Альфа-Банка».