Клиенты банков-участников спонсорской программы ВТБ могут пополнять свои счета в банкоматах «Почта Банка»

«Почта Банк» при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» реализовал новый сервис для банков-участников спонсорской программы ВТБ. На данный момент в рамках развития программы по участию банков-партнеров в платежных системах «Мир», Visa и MasterCard под спонсорством банка ВТБ завершено тестирование новой услуги. У владельцев платежных карт банков, которые являются участниками спонсорской программы, появилась возможность пополнять свои счета в банкоматах «Почта Банка», сообщили CNews в «Почта Банке».

Сервис доступен более чем в 2 тыс. банкоматов в 61 регионе РФ. По итогам тестирования услуга доступна для подключения и использования всеми участниками спонсорской программы. В настоящее время с национальной и международными платежными системами под спонсорством ВТБ работает более 50 банков-партнеров.

«Мы активно развиваем банкоматную сеть, полнофункциональное использование которой теперь доступно клиентам ряда российских банков. Поддержка карт всех ведущих платежных систем откроет им широкие возможности при работе с устройствами самообслуживания “Почта Банка”, включая, помимо внесения и снятия наличных, оплату более восьми тысяч услуг в адрес партнеров банка», — подчеркнула Елена Мохначева, вице-президент, операционный директор «Почта Банка».

Все банкоматы «Почта Банка» оснащены функцией cash recycling (замкнутый оборот наличных средств), когда один клиент может получить из банкомата средства, внесенные другим клиентом. Такие АТМ обладают более длительным инкассационным циклом по сравнению с обычными банкоматами, с их помощью осуществляются все расчетные операции, включая выдачу и погашение кредитов, открытие вкладов. Это позволило «Почта Банку» отказаться от использования классических кассовых узлов и избежать затрат на их оборудование.

«Работа по расширению комплекса услуг и сервисов для участников национальной платежной системы “Мир” и международных платежных систем под спонсорством ВТБ позволяет банкам-партнерам избегать дорогостоящих вложений в развитие собственной сети устройств самообслуживания и получать преференции за счет доступа к развитой инфраструктуре группы ВТБ», — отметил Александр Дмитриев, начальник управления по работе с финансовыми учреждениями — вице-президент банка ВТБ.

«Наша компания принимает непосредственное участие в реализации спонсорской программы банка ВТБ. Реализация новой услуги — это еще одна возможность, которая стала доступна банкам-партнерам», —добавил со своей стороны генеральный директор «Мультикарты» Кирилл Свириденко.