«Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в ЦОД «Трастинфо»

Компания российского рынка микрофинансирования «Домашние деньги» перевела свою ИТ-инфраструктуру в дата-центр «ТрастИнфо», который находится под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Таким образом, «Домашние деньги» получили возможность развивать свой бизнес на базе производительной платформы: дата-центр, использовавшийся ранее, перестал отвечать требованиям компании к производительности вычислительных ресурсов, сообщили CNews в «Ай-Теко».

Перенос данных и систем в «ТрастИнфо» поддержит стратегию «Домашних денег» по росту клиентской базы в регионах. В середине декабря, согласно требованиям ЦБ РФ, компания получила официальный статус микрофинансовой компании.

«Влияние ИТ на доступность МФО, надежность и конкурентоспособность трудно переоценить, особенно если компания, как “Домашние деньги”, строит цифровое МФО. Мы действуем на долгосрочную перспективу, проектируя и строя ЦОД, рассчитанный на многие поколения», — отметил Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».

По мере роста бизнеса «Домашних денег» мощности, арендуемые в «ТрастИнфо», могут быть масштабированы. ЦОД «ТрастИнфо» имеет модульную структуру, что облегчает задачу. Кроме того, на его базе предоставляются облачные сервисы уровня enterprise, которые все более активно востребованы банковским сектором.

«Феномен финтеха показывает, что в современном банке основная деятельность и технологическая составляющая тесно связаны: ведущие банки мира становятся, по сути, ИТ-компаниями. Компетенция “Сервионики” в сфере облачных сервисов и услуг дата-центра позволит “Домашним деньгами” выйти на новый масштаб бизнеса, не испытывая ограничений в вычислительных ресурсах для его поддержки», — заявил менеджер по развитию продаж компании «Сервионика» Павел Муравьев.

Как отмечается, «Домашние деньги» и «Сервионика» реализовали уже несколько совместных проектов. В 2015 г. для микрофинансовой организации была поставлена система хранения данных семейства HP 3Par, которая стала ядром ИТ-инфраструктуры. Также ранее был реализован проект переходу на новое серверное оборудование, связанный с расширением действующей ERP-системы компании.