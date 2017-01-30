ABC 24 проверяет платежеспособность заемщиков с помощью решения «1С-Раруса»

Решение «1С-Рарус:Микрофинансовая организация» помогает компании ABC 24 осуществлять оперативную проверку заемщика и его платежеспособность, а автоматизация процесса заключения договоров и оформления полного пакета документов позволяет быстро выдавать займы клиентам, сообщили CNews в компании «1С-Рарус».

Цель АВС 24 — сделать микрофинансирование полезной услугой для каждого. Компания работает на принципах законности, ответственности и внимания к клиентам, разработала лояльные условия кредитования и предусмотрела различные способы погашения. Автоматизировать ключевые бизнес-процессы руководство АВС 24 решило с помощью решения «1С-Рарус:Микрофинансовая организация».

Вся информация о клиентах теперь хранится в единой базе. Механизм скоринговой карты помогает быстро и безошибочно оценить платежеспособность клиента, рассказали в компании.

При оформлении займов в системе автоматически формируются графики платежей и определяются размеры штрафов при нарушении сроков оплаты. В любое время клиент может узнать сумму своего основного долга, наличие штрафов и пени.

В новой системе содержатся актуальные данные о текущем размере резерва на возможные потери по выданным займам. Подробная аналитика помогает реально оценивать бизнес, расширяя масштабы и возможности компании на рынке микрофинансирования, отметили в «1С-Рарусе».