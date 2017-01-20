Клиенты Сбербанка на Северо-Западе совершили через мобильный и интернет-банк свыше 85 млн платежей в 2016 году

По итогам прошлого года клиенты «Северо-Западного банка» совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн». Для браузерной версии интернет-банкинга этот показатель составил 270 операций в минуту, сообщили CNews в Сбербанке.

«В 2016 году клиенты “Северо-Западного банка” осуществили через “Сбербанк Онл@йн” и его мобильное приложение 85,7 млн платежей», — отметил председатель «Северо-Западного банка» Сбербанка Дмитрий Курдюков.

По данным банка, в 2016 г. в «Северо-Западном банке» число клиентов мобильного приложения интернет-банкинга Сбербанка, доступного для мобильных платформ iOS, Android и Windows, достигло цифры 1,72 млн.

Как и в браузерной версии интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн», пользователь мобильного приложения видит все свои банковские карты, счета, кредиты, структуру средств, ближайшие устройства самообслуживания и накопленный объем бонусов «Спасибо от Сбербанка».

Мобильное приложение, как и полноразмерная браузерная версия интернет-банкинга Сбербанка, позволяет производить оплату в адрес более 12 тыс. организаций.