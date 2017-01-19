Доля «мобильных» покупателей в Казахстане увеличилась за два года до 41%

Международная платежная система PayOnline провела анализ рынка e-commerce Казахстана, подготовив по его итогам инфографику. Как показал анализ, больше всего покупок жители Казахстана совершают с устройств на базе ОС Android (59%). На втором месте по популярности — устройства на базе iOS. Значительно отстает по этому показателю мобильная ОС от Microsoft — лишь 0,7% всех покупок было сделано с устройств на базе этой платформы. На долю остальных мобильных ОС приходится 0,3% покупок.

По словам Марии Горячевой, директора по продуктам PayOnline, по основным товарным категориям выбор покупателей вполне понятен — онлайн обычно покупаются электронные подписки/услуги и товары со сравнительно невысокой стоимостью, а иногда именно цена является причиной покупки. «Как мы видим, трансграничные покупки занимают более трети общего объема купленных товаров — несмотря на долгую доставку. Зачастую экономия стоит ожидания», — отметила она.

Что касается основных проблем пользователей при покупке товаров и услуг онлайн, то здесь на первое место выходят технические неполадки. «Мы предполагаем, что к ним можно отнести тот факт, что не все сайты адаптированы для мобильных устройств или имеют мобильное приложение с возможностью оплатить товар. Эта проблема есть и в России, но с каждым годом количество неадаптированных под малые размеры экранов сайтов становится всё меньше. Можно предположить, что в электронной торговле зоны .kz такой тренд тоже присутствует», — продолжила Мария Горячева.

По её мнению, среди наиболее популярных платежных методов показатели пока не особо «радостные», но «отражающие огромный потенциал и большой кусок рынка», не закрытый платежными онлайн-методами. Так, практически половина казахстанцев всё ещё оплачивают онлайн-покупки наличными при доставке, но с развитием технологии и увеличением лояльности покупателей эта цифра будет уменьшаться в пользу банковских карт и электронных кошельков, полагает эксперт.



Инфографика PayOnline (кликните, чтобы открыть полную версию)

Как видно из инфографики, онлайн-покупатели в Казахстане «мобилизуются», причем делают это быстро — всего за два года доля покупателей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, увеличилась с 17% до 41%. Соответственно, доля казахстанцев, предпочитающих для шопинга настольные компьютеры, сократилась за этот период с 77% до 54%.

«Мы предполагаем, что уже в ближайший год смартфоны и планшеты обгонят десктопные компьютеры и станут главными устройствами казахстанских покупателей, которые те используют для шоппинга. Доля пользователей мобильного интернета за последние 10 лет выросла практически в 10 раз, а средний возраст покупателей всё равномернее распределяется в пользу старшего, а значит и более платежеспособного поколения — пользователи от 17 до 44 лет составляют более 90%. Это значит, что новые мобильные технологии — это не только удел молодых пользователей, — заключила Мария Горячева. — Можно предполагать, что по этой причине в ближайшие годы будет расти и средний чек — казахстанцы все более лояльны к новым технологиям по причине их удобства и защищенности».