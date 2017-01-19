«АК Барс» банк запустил онлайн-сервис по возврату налогов

«АК Барс» банк в партнерстве с «НДФЛка.ру» запустил на сайте сервис по возврату части уплаченного налога по НДФЛ по упрощенной схеме. Об этом CNews сообщили в «АК Барс».

Пользователю достаточно оставить заявку на сайте банка, после чего квалифицированный налоговый консультант сервиса «НДФЛка.ру» объяснит, какие документы необходимы для возврата налогов. Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ для получения вычета можно поручить консультанту, либо заполнить самостоятельно.

Готовую налоговую декларацию необходимо подать в Федеральную налоговую службу — самостоятельно или с помощью сервиса «Возврат налогов». Средства поступят заявителю не позднее чем через 4 месяца на личный банковский счет. На каждом шаге доступны консультации личного налогового эксперта, с которым можно общаться в чате или по телефону с 8-00 до 24-00, рассказали в банке.

Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются при покупке или ремонте недвижимости, при оплате обучения и лечения, при страховании и осуществлении благотворительной или инвестиционной деятельности.