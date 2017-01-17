«Неофлекс» разработала для «Тинькофф Банка» архитектуру решения по автоматизации подготовки отчетности по МСФО
Специалисты компании «Неофлекс» разработали для «Тинькофф Банка» архитектуру решения, позволяющего автоматизировать процесс подготовки портфельной отчетности по МСФО на базе корпоративного хранилища данных. Об этом CNews сообщили в компании «Неофлекс».
«Тинькофф Банк» работает без отделений через онлайн-платформу. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Поскольку отчетность по МСФО является ключевой для руководства «Тинькофф Банка», в том числе и при принятии управленческих решений, перед Департаментом финансов банка стояла цель обеспечить прозрачность, гибкость и высокую скорость подготовки этой информации. В связи с этим появилась необходимость спроектировать решение, которое позволит банку сократить трудозатраты на сбор и обработку данных по кредитному портфелю, отказаться от ручного режима подготовки и оценки показателей по МСФО, сделать процесс выполнения расчета централизованным и повысить детализацию расчетов всех требуемых корректировок до отдельного кредитного договора
В качестве партнера для выполнения этой задачи «Тинькофф Банк» выбрал компанию «Неофлекс», которая уже имеет опыт в реализации консалтинговых проектов по обследованию корпоративных хранилищ данных и выработке рекомендаций по повышению производительности подобных систем.
Специалисты «Неофлекс» собрали требования со стороны бизнес-заказчиков, подготовили и согласовали с банком BRD (Business Requirements Document) и FSD (Functional Specifications Document) по автоматизации процесса построения отчетности по кредитному портфелю физических лиц, а также по досозданию резерва по МСФО на базе корпоративного хранилища данных банка.
«Была проведена большая работа по обследованию бизнес-процессов в банке: объем подготовленной документации превысил 400 страниц. К подготовке BRD и FSD со стороны банка предъявлялись очень высокие требования. По сути, специалисты “Неофлекс” не только провели обследование текущих бизнес-процессов, но и выработали рекомендации по их оптимизации, которые легли в основу описания будущего решения для автоматизации отчетности по кредитному портфелю по МСФО. Предложенная методика сбора и обработки данных основана на опыте “Неофлекс” и учитывает требования международных стандартов», — рассказала о ходе проекта Елена Лукутина, партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс».
На основании информации, полученной в ходе обследования бизнес-процессов, команда «Неофлекс» подготовила детальное описание архитектурного решения, позволяющего банку перевести все процессы трансформации данных при подготовке отчетности по портфелю по МСФО из Excel в хранилище данных. Как ожидается, предложенное «Неофлекс» решение позволит банку оптимизировать аналитику управленческих показателей в терминах МСФО в едином хранилище данных и автоматизировать отчетность по кредитному портфелю с учетом всех необходимых МСФО-корректировок в разрезе каждого кредитного договора.
«Благодаря спроектированному специалистами “Неофлекс” решению мы получаем ежедневную оперативную и детальную информацию по МСФО-показателям отдельных розничных кредитных продуктовых портфелей. Это даёт более прозрачную взаимосвязь публичной отчётности с управленческими решениями и помогает понимать и финансово оценивать даже небольшие тенденции в поведении клиентов», — прокомментировал результаты проекта Павел Токарев, заместитель финансового директора «Тинькофф Банка».