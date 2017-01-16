ВТБ запускает мобильный банк для малого бизнеса

Банк ВТБ запускает мобильное приложение для компаний малого бизнеса, которое позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS.

Как говорится в заявлении банка, с помощью приложения «ВТБ БМ Бизнес» можно узнать актуальную информацию об остатке денежных средств и получить выписку по счетам, подтвердить с помощью SMS исходящие платежи, созданные в интернет-банке. Фильтр позволяет найти нужный платеж в выписке. Среди дополнительных возможностей — отправка реквизитов счетов своим контрагентам напрямую из мобильного приложения, инфографика по счетам (графическая выписка) и информация по ближайшим банкоматам и отделениям банка ВТБ. Приложение также имеет встроенный налоговый календарь.

«Активное использование дистанционных каналов — насущная необходимость для бизнеса. Более 90% наших клиентов — представителей малого бизнеса используют систему “Интернет Банк-Клиент”. Уверен, что мобильный банк позволит им повысить уровень управления бизнесом и сделает их обслуживание в ВТБ еще более комфортным», — заявил Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ.

По словам заместителя руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM Александра Солонина, «мы создали мобильный банк, который позволяет руководителям и собственникам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира в режиме реального времени. У нас большие планы по развитию мобильного банка. Например, уже сейчас мы работаем над возможностью создавать и подписывать платежные поручения по свободным реквизитам».

Мобильный банк «ВТБ БМ Бизнес» предоставляется компаниям малого бизнеса бесплатно. Для подключения сервиса посещать офис банка не требуется — получить логин и пароль можно в системе «Интернет Банк-Клиент», а скачать приложение — в App Store или Google Play.