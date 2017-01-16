Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу

В 2016 г. ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний, сообщили CNews в Минкомсвязи России. Таким образом ведомство реализовало первый шаг по импортозамещению системы «Мир».

Сейчас на базе системы «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых — паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Проект реализуется Минкомсвязи и МВД России совместно с другими ведомствами.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — заявил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

По данным ведомства, используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО. Производительность программно-аппаратного комплекса на базе процессоров архитектуры «Эльбрус» соответствует требованиям системы «Мир».

Также в 2016 г. Минкомсвязи России провело работы по проектированию программно-технических решений и разработке типового программного обеспечения для оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Благодаря этому в будущем сотрудники МФЦ смогут начать принимать заявления, включая регистрацию биометрических данных заявителей, и выдавать загранпаспорта нового поколения с учетом требований по информационной безопасности. Также для работы в режиме единого окна предусмотрена интеграция разработанных решений с информационными системами МФЦ.

В то же время, в 2016 г. Минкомсвязи обеспечила взаимодействие системы «Мир» с Единым электронным сервисом системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0). Это позволит в 2017 г. ускорить доставку информации о снятии ограничений на выезд за границу граждан от Федеральной службы судебных приставов до пограничных пунктов пропуска.

Кроме того, в ноябре 2016 г. в Монреале, в рамках 12 симпозиума Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоялся переход РФ на онлайн-обмен с государствами-членами ИКАО страновыми сертификатами. Это позволит повысить уровень контроля легитимности документов, удостоверяющих личность на пограничных пунктах, подчеркнули в ведомстве.