Банк «Точка» в 11 раз увеличил количество точек внесения наличных по всей стране

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») в 11 раз увеличил количество точек пополнения счетов благодаря сотрудничеству с «Почтой России». Об этом CNews сообщили в «Точке».

«У “Точки” нет офисов и касс, а у наших клиентов по всей стране есть потребность пополнять свои счета наличными. Поэтому мы искали партнера с большой офисной сетью. И нашли: отделений “Почты” больше, чем офисов у любого самого крупного банка России, и они есть во всех, даже самых отдалённых, уголках страны», — рассказала Ирина Галямина, вице-президент, директор по развитию бизнеса и кросс-продажам банка «Точка».

По её словам, деньги будут зачисляться на счета дважды в день, вне зависимости от длительности внутренних расчётов между «Точкой» и почтовым отделением. «По сути, “Точка” зачисляет деньги из собственных средств. Причем очень важно отметить, что клиент за внесение наличных через почтовое отделение ничего не платит», — подытожила Ирина Галямина.

Ранее «Точка» предоставила предпринимателям и юридическим лицам возможность бесплатно и онлайн пополнять счета с карты любого банка. Услуга предназначена, скорее, для индивидуальных предпринимателей, которым по закону разрешено пополнять счёт с личных карт.