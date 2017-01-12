В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat

Компания «Киберплат» и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале использования системы CyberPlat («Киберплат») в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополнения банковских счетов на кассах розничной сети «Мегафон». Благодаря новому этапу сотрудничества у посетителей салонов сотового оператора появилась возможность быстро и безопасно совершать платежи в пользу банков и пополнять текущие счета, сообщили CNews в «Киберплат».

Несложная процедура перечисления средств занимает у клиента 2-3 минуты и требует минимум информации, необходимой для идентификации плательщика, утверждают в компании. При первой транзакции посетитель сообщает кассиру салона «Мегафон» фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, указывает номер банковского счета и размер платежа, а затем вносит наличными требуемую сумму. При дальнейших платежах клиенту для идентификации достаточно назвать номер мобильного телефона, и денежные средства будут зачислены на указанный банковский счет.

«Мы продолжаем многолетнее успешное сотрудничество с компанией “МегаФон” и расширяем линейку востребованных платежных сервисов CyberPlat (“Киберплат”), доступных в розничной сети оператора сотовой связи. Широкий выбор платежных услуг и удобство перечисления денег на банковские счета позволит нашему партнеру не только увеличить трафик в салонах и укрепить лояльность существующей клиентской базы, но и привлечь новых абонентов», — уверен генеральный директор системы электронных платежей CyberPlat («Киберплат») Андрей Грибов.