Банкоматная сеть «Почта Банка» достигла двух тысяч устройств

«Почта Банк» объявил о том, что его банкоматная сеть достигла двух тысяч установленных устройств. Как рассказали CNews в банке, юбилейный двухтысячный банкомат был установлен в клиентском центре в отделении почтовой связи в Ставрополе по адресу ул. Чехова, д. 57.

В 2017 году «Почта Банк» планирует удвоить существующую сеть устройств самообслуживания, которая сегодня охватывает 61 субъект РФ.

«В этом году мы установим минимум две тысячи новых АТМ по всей стране, включая регионы дальнего Востока и Северного Кавказа, в результате чего банкоматная сеть вырастет до 4 тысяч устройств. Мы постоянно повышаем их функциональность и доступность. Банкоматы «Почта Банка» уже появляются в сельской местности, в крупных городах будет расширен пилотный проект по организации круглосуточного доступа к АТМ. Все машины, как и прежде, будут ресайклинговыми», - отметила вице-президент, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.

«Почта Банк» является первым банком в России, который полностью перевел свою банкоматную сеть на устройства с функцией cash recycling (замкнутый оборот наличных средств). Они обладают более длительным инкассационным циклом по сравнению с обычными банкоматами, с их помощью осуществляются все расчетные операции, включая выдачу и погашение кредитов, открытие вкладов. Это позволяет «Почта Банку» избежать затрат на обустройство кассовых улов и значительно снизить расходы на инкассацию.

В 2016 г. «Почта Банк» установил более 1600 банкоматов, увеличив парк АТМ почти в 5 раз. Клиенты банка могут снимать наличные без комиссии в 16,5 тысячах банкоматов группы ВТБ по всей стране, а также в 4,3 тысячах pos-терминалов, установленных в отделениях почтовой связи.