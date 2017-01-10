«Связь-Банк» запустил на своем сайте чат для клиентов

«Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) внедрил новый функционал на своем сайте. Теперь клиенты смогут задавать возникающие вопросы специалистам контакт-центра банка через чат, который доступен на каждой странице сайта, сообщили CNews в «Связь-Банке».

Так, через чат клиенты смогут запросить информацию, касающуюся финансовых продуктов и услуг банка, правил их оформления, а также тарифов, режима работы и месторасположения отделений и банкоматов.