Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»

Пользователи «Visa Qiwi Кошелька» получили возможность пополнять свои аккаунты без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для оплаты, указать номер кошелька и внести денежные средства наличными в банкоматах либо с карты, эмитированной «Почта Банком», в интернет-банке. Максимальная сумма пополнения составляет 15 тыс. рублей, сообщили CNews в «Почта Банке». Денежные средства зачисляются на аккаунт кошелька мгновенно.

«Мы нацелены на постоянное развитие и строим банк, с которым клиенту будет по-настоящему удобно. Поэтому наращивание банкоматной сети и повышение функциональности АТМ — это одни из ключевых задач, стоящих перед “Почта Банком” в 2017 году с точки зрения развития электронного бизнеса. Возможность пополнения электронного кошелька Qiwi без комиссии с моментальным зачислением средств стала логичным продолжением нашего сотрудничества с Qiwi и позволила создать новый канал для комфортного пополнения счета с использованием наших банкоматов», — отметила Анастасия Масленникова, вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка».

«Для наших пользователей мы всегда стремимся сделать процессы совершения платежей, идентификации, пополнения своих “Visa Qiwi Кошельков” проще. Поэтому мы заинтересованы в наличии множества способов внесения денег, которые не требуют дополнительных временных и материальных затрат, — пояснил Александр Щербаков, директор департамента продаж финансовых сервисов Qiwi. — “Почта Банк” обладает одной из самых разветвленных сетей обслуживания и банкоматов по всей России, и для пользователей кошелька наш совместный сервис предоставляет дополнительную возможность вносить денежные средства привычными способами в онлайн- и оффлайн-среде».