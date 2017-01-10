Банк «Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для Android

Банк «Русский Стандарт» представил новый «Мобильный банк» для платформы Android. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового подхода, с учетом пожеланий клиентов – активных пользователей сервисом, в приложении полностью изменены дизайн, графика и навигация. Кроме того, новый «Мобильный банк» адаптирован под Android 7.

Цель обновления – экономия времени и сокращение шагов для выполнения операций, совершаемых пользователем «Мобильного банка», для этого улучшена и упрощена навигация, а также полностью переделана его структура. Приложение разделено на 5 основных экранов: «Мой банк», «Платежи», «История», «На карте», «Информация». Сэкономит время и новый список последних получателей платежей – теперь они автоматически запоминаются в приложении при оплате сотовой связи и переводах по номеру телефона.

Выделено меню быстрых операций, так, с экрана «Мой банк» можно пополнить счет, посмотреть реквизиты счета, заблокировать карту, посмотреть график платежей и т.д.

В «Мобильном банке» появилась новая функция: механизм управления расходами – PFM-light. С его помощью клиенты смогут в любое время анализировать свои траты. Информация о расходах представлена в виде круговых диаграмм с указанием категорий, на которые приходится основной процент действий, и с возможностью вручную отредактировать категорию совершенной операции.

Более информативной стала выписка по счетам, в том числе и за счет увеличения ее срока – список операций по карте теперь отображается не за 30 последних дней, а за 120 дней без ограничения по количеству. Появилась возможность узнать дополнительную информацию по картам и кредитам: кредитный лимит, оставшуюся сумму для реализации грейс-периода, остаток на кредитном счете и др. При этом, расходы и пополнения выделяются соответствующим цветом.

Для максимального удобства клиентов в приложении есть геопозиция совершенной операции по карте, благодаря чему клиент получает детальную информацию по транзакции и сможет посмотреть местоположение магазина, в котором была совершена покупка. Установлены фильтры для банкоматов, офисов, терминалов – можно индивидуально настроить показ объектов банка на карте и отсортировать их по режиму работы, валюте выдаче, приема и т.д.

Новая версия «Мобильного банка» для Android уже доступна для скачивания в Google Play.