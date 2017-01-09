Росбанк внедрил систему мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0»

Росбанк внедрил разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0». Система будет ежедневно предоставлять банку информацию о важных изменениях в процессе обслуживания заемщиком своих кредитных обязательств перед всеми своими кредиторами, что позволит лучше понимать профиль клиента, его потребности и возможности, сообщили CNews в НБКИ.

Сработавший «сигнал» будет направляться в банк без запроса, непосредственно после наступления события. Система предусматривает 17 типов событий, по которым формируется «сигнал»: открытие новых счетов / закрытие текущих счетов, появление / ухудшение / улучшение просрочки, изменение платежа по кредиту, запрос кредитной истории и т.п.

«Для нас важно, чтобы наша система мониторинга постоянно совершенствовалась и отвечала требованиям рынка. С помощью системы “Сигнал” мы можем видеть картину обслуживания заемщиками своих кредитных обязательств перед всеми кредиторами практически в реальном времени, — отметила Ольга Махова, директор департамента розничных кредитных рисков и противодействия мошенничеству Росбанка. — Это необходимо для лучшего понимания риск-профиля заемщиков, текущей долговой нагрузки, дисциплинированности в вопросах обслуживания текущих займов. Использование системы “Сигнал” позволяет оптимизировать работу с существующим клиентским портфелем, а также, в случае необходимости, осуществлять профилактику ухудшения платежной дисциплины заемщиков».

«Повышение эффективности работы с существующей клиентской базой по-прежнему остается основной задачей для банков в ближайшем будущем, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Более точное и оперативное понимание потребностей и возможностей своих заемщиков позволяет ведущим банкам предотвращать дефолты, улучшать эффективность взыскания и развивать кросс-продажи, повышая тем самым не только собственную рентабельность, но и лояльность клиентов».