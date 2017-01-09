«Альфа-Банк» запустил интернет-эквайринг для «Госкорпорации по ОрВД»

«Альфа-Банк» запустил для «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» интернет-оплату в личном кабинете. Благодаря этому авиакомпании, в том числе международные, смогут круглосуточно, быстро и безопасно оплачивать аэронавигационные услуги на сайте компании с помощью банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщили CNews в «Альфа-Банке».

«Интернет-эквайринг — важное направление развития бизнеса для “Альфа-Банка”. Банк обладает процессингом и риск-менеджментом карточных операций. Проект с ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” — это инновационный платежный сервис, который придаст новое ускорение рынку электронной коммерции. Уверен, клиенты оценят наш новый совместный сервис — пользоваться им просто, удобно и безопасно», — заявил Игорь Арефьев, начальник Управления электронной коммерции «Альфа-Банка».

В свою очередь, Игорь Моисеенко, генеральный директор «Госкорпорации по ОрВД», так прокомментировал взаимодействие с банком. «На текущий момент “Альфа-Банк” первый и единственный банк, который смог адаптировать свой интернет-эквайринг к действующей у нас схеме взаимодействия с авиакомпаниями. Сотрудничество сторон в ходе выполнения проекта прошло в кратчайшие сроки и на должном уровне. Положительный опыт, который мы рассчитываем получить в 2017 году, даст возможность спроецировать результаты этого проекта и на другие виды деятельности ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”».

Безопасность совершения платежей через интернет гарантирована многоуровневой системой предотвращения мошенничества и мониторинга рисковых операций, внедренной в процессинговом центре «Альфа-Банка». Она позволяет предупреждать даже нестандартные мошеннические операции и обеспечивает высокий уровень надежности платежей банковскими картами любых банков, подчеркнули в «Альфа-Банке».