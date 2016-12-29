ВТБ обеспечит безналичную оплату проезда на станции метро «Фрунзенская»

Банк ВТБ установил POS-терминалы в кассах и аппаратах по продаже билетов на открывшейся после ремонта станции «Фрунзенская» московского метрополитена. Теперь совершить транзакцию можно не только банковской картой, но и с помощью технологии Apple Pay и Samsung Pay, говорится в заявлении банка.

Таким образом, ВТБ продолжает развитие своей инфраструктуры на территории московского метро. Возможность безналичной оплаты проезда обеспечена во всех кассах и аппаратах по продаже билетов — на сегодняшний день это почти 2 тыс. устройств.

В декабре банк завершил обновление программного обеспечения POS-терминалов в кассах метрополитена, которое позволяет приобретать билеты с помощью технологии Apple Pay и Samsung Pay. До конца первого квартала 2017 г. эта технология будет внедрена и в POS-терминалах, установленных в аппаратах по продаже билетов.

По данным ВТБ, масштабный запуск проекта по безналичной оплате состоялся в августе. За 4 месяца пассажиры воспользовались этой услугой почти 5 млн раз, совершив транзакции на сумму p2,8 млрд.

В столичном метро на сегодняшний день установлены 107 банкоматов ВТБ (для клиентов ВТБ, ВТБ24 и «Почта Банка» снятие наличных в этих АТМ — без комиссии). В 2017 г. число банкоматов будет увеличено до 124. Помимо стандартных банковских операций, пассажиры могут пополнить в банкоматах счет карт «Тройка» и «Московский паркинг».