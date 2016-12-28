Сервис Samsung Pay начал работать с картами Visa «Тинькофф Банка»

Samsung Electronics объявил о начале работы сервиса Samsung Pay с дебетовыми и кредитными картами платежной системы Visa, выпущенными «Тинькофф Банком». Ранее банками, чьи платежные карты Visa совместимы с платежными сервисом Samsung Pay, стали «Альфа-банк», МТС, «МТС-Банк» и «Райффайзенбанк».

«За три месяца работы Samsung Pay в России пользователями сервиса стали сотни тысяч обладателей совместимых смартфонов Samsung Galaxy. Сервис продолжает развиваться - компания Samsung совместно с партнерами постоянно улучшает и расширяет возможности для пользователей. Так, сегодня был сделан важный шаг - Samsung Pay стал доступен для обладателей карт платежной системы VISA, выпущенных Тинькофф Банком. Скорость, с которой сервис развивается в нашей стране, внушает оптимизм. В 2017 году, когда к Samsung Pay присоединятся новые партнеры, а список совместимых устройств расширится, сервис станет еще более массовым решением для мобильной и безопасной оплаты товаров и услуг», - сказал Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления «Тинькофф Банка», отметил: «Мы рады объявить о запуске сервиса Samsung Pay для платежных карт Visa. Теперь бесконтактные платежи с помощью телефона доступны держателям всех карт "Тинькофф Банка". Это удобный и безопасный способ оплаты, поэтому мы уверены, что число наших клиентов — пользователей Samsung Pay — будет постоянно расти».

«Уходящий 2016 год стал по-настоящему прорывным для российского рынка электронных платежей, «подарив» держателям карт Visa в России возможность использовать новые, более современные способы оплаты. Поражает не только скорость, с которой инновации входят в нашу жизнь, но и то, как эти перемены трансформируют повседневный потребительский опыт. Благодаря запуску Samsung Pay, процесс оплаты покупок стал еще более удобным и безопасным. Мы активно работаем с нашими партнерами, чтобы как можно больше российских пользователей могли подключить свои мобильные телефоны к этому платежному сервису. Мы рады, что теперь он стал доступен и держателям карт Visa Тинькофф Банка, для которых, надеюсь, это событие станет приятным подарком в преддверии Нового года», - отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

Запущенный в сентябре 2016 г. сервис Samsung Pay развивается: количество банков-партнеров за три месяца работы удвоилось, а список совместимых устройств планируется значительно расширить за счет новинок Samsung. Сейчас с сервисом Samsung Pay совместимы следующие смартфоны Samsung: Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

Чтобы произвести оплату через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для осуществления покупки. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая для каждой покупке), токенизация и Samsung KNOX. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение - токен, формируемое случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении. Samsung KNOX – встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне. Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде в защищенном контейнере внутри Samsung KNOX, отдельном от операционной системы.

Samsung Pay принимается к оплате практически везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung - MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Samsung Electronics не взымает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.