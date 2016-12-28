«Почта Банк» тестирует банкоматы китайского производителя GRG

«Почта Банк» закупил тестовую партию ресайклинговых банкоматов GRG объемом в 100 устройств, качество работы которых будет тестироваться на протяжении нескольких месяцев. В случае успешного использования в пилотном режиме, банк закупит еще 300 банкоматов GRG, парк которых составит 400 устройств. Общая сумма двух сделок может превысить €6,2 млн, сообщили CNews в «Почта Банке».

Взаимная договоренность с вендором была достигнута в ходе визита команды топ-менеджеров «Почта Банка» во главе с президентом Дмитрием Руденко на завод по производству банкоматов GRG в Гуанчжоу (Китай). В перспективе стороны рассчитывают подписать соглашение об углублении взаимного сотрудничестве.

«“Почта Банк” уже в следующем году выйдет на Дальний Восток, поэтому закупка банкоматов в Китае, учитывая короткое логистическое плечо, является логичным решением, — пояснил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко. — Сегодня мы тестируем их работу и в целом довольны показателями китайских машин. В мире не так много производителей ресайклинговых банкоматов, поэтому сотрудничество с компанией GRG позволит нам диверсифицировать спектр поставщиков высокотехнологичного оборудования и снизить издержки на его закупку».

Банкоматы GRG оснащены интеллектуальным программным обеспечением, которое позволит воспроизводить интерфейс личного кабинета интернет-банка/мобильного приложения в банкомате. Соответствующий пилотный проект подходит к завершению и будет масштабирован на всю банкоматную сеть «Почта Банка».

Новое ПО позволит клиенту банка совершать наиболее востребованные операции без использования пластиковой карты — достаточно будет использовать логин и пароль или QR-код, который доступен в мобильном приложении банка. Кроме того, личный кабинет для удобства каждого клиента будет фиксировать историю последних операций по картам, в нем можно будет сохранять шаблоны избранных платежей и совершать ряд других операций, доступных с помощью интернет-банка.

Согласно планам банка, в следующем году банкоматная сеть «Почта Банка» увеличится минимум на 2 тыс. устройств.