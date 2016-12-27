«КартСтандарт» совместно с «РФИ Банком» запустил сервис интернет-эквайринга

Процессинговый центр «КартСтандарт» (входит в ГК ЦФТ) совместно с партнером — «РФИ Банком» — запустил сервис интернет-эквайринга. Для реализации интернет-расчетов по банковским картам специалистами ПЦ «КартСтандарт» была поддержана возможность электронной коммерции и введен в промышленную эксплуатацию специализированный интерфейс, позволяющий банкам-эквайерам проводить онлайн-платежи в платежных системах Visa и MasterCard, защищенные процедурой 3D-аутентификации, сообщили CNews в ГК ЦФТ.

Интерфейс решения «КартСтандарта», помимо осуществления платежных функций, позволяет банку управлять своими мерчантами в процессинговом центре, регистрировать их, изменять параметры. Регистрация поставщиков товаров и услуг доступна для сотрудников банка как в режиме онлайн, так и в оффлайне, посредством файлообмена — эта функция актуальна, например, для одновременной регистрации большого количества мерчантов.

«E-commerce — это перспективный сегмент финансового рынка, показывающий непрерывный рост даже в условиях рецессии. Например, в прошлом году он увеличился в денежном выражении на 16%, этот тренд сохраняется и в текущем году. Все больше поставщиков товаров и услуг перемещают свою активность в Сеть, и банки должны иметь возможность обслуживать растущие онлайновые финансовые потоки. Решение ПЦ “КартСтандарт” позволит нашим партнерам подключить услугу интернет-эквайринга и предоставлять всем заинтересованным организациям этот сервис. Хотелось бы особо отметить в этом проекте роль “РФИ Банка”, который делился с нами своей экспертизой в области электронной коммерции и помог сделать технологическое решение удобным и гибким», — заявила Майя Глотова, исполнительный директор процессингового центра «КартСтандарт».

«“РФИ Банк” бурно рос в этом году: мы приросли с точки зрения базы до 7 тысяч сайтов. И этот успех продиктован тем, что мы интегрировались и активно сотрудничали с процессинговым центром “КартСтандарт”. Надеемся наш опыт в области электронной коммерции, а также инновационные бизнес-процессы поспособствуют развитию бизнеса в интересах наших клиентов и в 2017 году», — заявил Заур Бесолов, заместитель председателя правления «РФИ Банка».