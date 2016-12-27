Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»

Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управление сетями самообслуживания» (УСС). Банк перешел к промышленной эксплуатации инфраструктуры. В настоящее время к сервису УСС подключено более 1000 устройств банка, сообщили CNews в ЦФТ.

Проект по подключению банка «Восточный» к сервису «Управление сетями самообслуживания» ЦФТ начался в 2015 г. К этому времени банку потребовалось модернизировать систему управления терминальной сетью и переосмыслить ее роль в бизнесе. Сеть устройств самообслуживания — важная часть продаж розничных продуктов банка «Восточный»: более 50% всех клиентов-физлиц обслуживаются в банке с помощью устройств, 88% транзакций в счет гашения кредитов заемщики производят через терминалы.

Инфраструктура самообслуживания банка «Восточный» отличается географической разрозненностью — от Калининграда до Камчатки. Программные продукты для управления терминальной сетью банк получает от различных вендоров. Эти два фактора усложняли проект, рассказали в ЦФТ.

До запуска совместного проекта с ГК ЦФТ банк использовал разные программные решения для управления тремя типами устройств — АТМ, cash-in и платежными терминалами, это создавало значительные технические ограничения и делало обслуживание инфраструктуры громоздким и дорогостоящим. Такая модель не позволяла централизованно и оперативно выводить новые услуги и сервисы во все устройства, быстро реагировать на сбои и незавершенные обращения клиентов. Все это снижало лояльность клиентов и мешало банку организовывать кросс-продажи и зарабатывать на терминальном парке.

В рамках проекта внедрен единый интуитивно понятный интерфейс, который, по отзыву заказчика, обеспечил однородную информационную среду во всей инфраструктуре самообслуживания банка и удобную навигацию для клиента. Теперь специалисты банка могут в реальном времени конфигурировать дерево услуг и иерархию меню по группам устройств, управлять индивидуальными настройками каждого устройства, тарифами, лимитами, комиссиями, получать отчетную и аналитическую информацию по устройствам.

В целом, по информации компании, удалось упростить управление сетью, кроме того устройства получили дополнительный сервисный функционал: оплата ЖКУ, персональные предложения и удаленные коммуникации с клиентом для повышения кросс-продаж, смена PIN-кода в терминалах, P2P-переводы, возможность отображения всех счетов клиента и переводов между ними, прием к оплате услуг карт стороннего банка, погашение кредитов в устройствах cash-in и управление рекламным контентом из CRM.

«Основной задачей проекта в банке “Восточный” был перевод управления сетью устройств на легкое решение, которое позволяет банку полнее использовать свое конкурентное преимущество — развитую инфраструктуру самообслуживания. Внедрение сервиса УСС сняло ограничения, вызванные использованием разнородных систем, а управление параметрами сети сделало удобным, централизованным и оперативным», — рассказала Виктория Смоленская, директор сервиса «Управление сетями самообслуживания» ГК ЦФТ.

«Для нас внедрение сервиса “Управление сетями самообслуживания” — это важный инфраструктурный проект, который позволяет решать целый спектр задач. Наши клиенты активно используют для коммуникации с банком дистанционные каналы, в том числе и устройства самообслуживания. Поэтому главной задачей наших партнеров из ГК ЦФТ стало эффективное использование сети устройств для бизнеса банка. Внедрение сервиса УСС позволило получить промышленную систему централизованного мониторинга сети, наполнить ее востребованными сервисами, снизить издержки на поддержку и обслуживание ПО, оптимизировать бухгалтерские процессы. Я считаю, что банк совместно с ГК ЦФТ вывел управление сетью устройств на качественно новый уровень. Сейчас мы планируем увеличить парк устройств самообслуживания банка», — заявил Алексей Казаков, директор цифрового бизнеса банка «Восточный».