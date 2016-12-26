Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона»

Трансстройбанк стал новым участником платежной системы «Золотая Корона». Услуга международных денежных переводов «Золотая Корона» доступна в 15 офисах банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Липецке, Перми, Туапсе, Нижнем Новгороде, сообщили CNews в «Золотой Короне».

Трансстройбанк работает на рынке банковских услуг с 1994 г. и предлагает частным клиентам линейку вкладов, кредиты, банковские карты, овердрафты, золотые слитки, индивидуальные банковские сейфы, услуги интернет-банкинга. Подключение сервиса мгновенных денежных переводов без открытия счета «Золотая Корона» позволит финансовой организации расширить линейку продуктов для физических лиц высокотехнологичной услугой.

Клиенты Трансстройбанка могут воспользоваться системой «Золотая Корона» для отправки и получения денежных переводов по трансграничным коридорам, объединяющим 32 страны мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из национальных валют стран СНГ, доступных в сервисе.

Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более 1 тыс. руб. Для переводов по системе «Золотая Корона» в страны ближнего и дальнего зарубежья в Трансстройбанке действует специальное предложение — «Тариф 0%». Комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.