«Банк Русский Стандарт» обеспечил прием карт «Мир» в сети кофеен Krispy Kreme

Кофейни-кондитерские Krispy Kreme начали прием карт платежной системы «Мир». Об этом CNews сообщили в «Банке Русский Стандарт», который обеспечил прием национальной карты в сети кофеен.

Krispy Kreme – кофейни-кондитерские старейшей американской сети с выпечкой премиального качества. Компания занимается розничной продажей пончиков и напитков с 1937 г., в России развивается с 2013 г. На сегодняшний день Krispy Kreme представлена 20 кофейнями в Москве и Московской области. Эквайринг в Krispy Kreme обеспечивает «Русский Стандарт» с 2013 г., фактически со дня развития сети в России.

«Krispy Kreme является нашим давним партнером. Совместно мы уже реализовали ряд проектов по эквайрингу. И мы рады, что именно “Русский Стандарт” обеспечил Krispy Kreme прием национальной российской карты», — отметила Инна Емельянова, директор департамента эквайринга «Банка Русский Стандарт».

«Теперь, благодаря “Банку Русский Стандарт”, держатели карты “Мир” могут в любой момент порадовать себя и своих близких любимыми сладостями», — заявила со своей стороны Ольга Рабадзей, начальник управления по работе с кредитными организациями НСПК (оператор платежной системы «Мир»).