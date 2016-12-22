«Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в новый ЦОД

Компания «Домашние деньги», компания российского рынка микрофинансирования, завершила процесс перевода ИТ-инфраструктуры из текущего центра обработки данных (ЦОД) в новый, отвечающий повышенным требованиям надежности. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах».

Как отмечается, новый ЦОД отвечает всем задачам стратегического развития компании как универсальной МФО на современной ИТ-платформе. Надежность функционирования ЦОД является основным условием устойчивой работы всех ИТ-систем. Переход на новый ЦОД из старого, менее мощного, означает для компании возможность реализации всех планов по стратегическому развитию на территории России, подчеркнули в «Домашних деньгах».

ЦОД сертифицирован по уровню надежности Tier III и обеспечивает должный уровень доступности сервисов. Модульная архитектура ЦОД позволит в дальнейшем не только использовать облачные сервисы, но и оперативно внедрять в эксплуатацию собственные дополнительные вычислительные мощности.

Центр оснащен двухуровневой физической защитой помещений дата-центра, системами пожаротушения, гарантированного электропитания и прочими системами в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-942. Инженерные системы центра доступны для проведения ремонтных работ в любое время без потери функциональности.

«Влияние ИТ на доступность МФО, надежность и конкурентоспособность трудно переоценить, особенно если компания, как “Домашние деньги”, строит цифровое МФО. Мы действуем на долгосрочную перспективу, проектируя и строя ЦОД, рассчитанный на многие поколения», — заявил Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».