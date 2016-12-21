«Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО

«Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание бизнеса для тех, кто регистрирует ООО или ИП через портал delo.unicredit.ru. Комплексное обслуживание в рамках пакетов «Стартовый Онлайн» (открытие и ведение счета в рублях, дистанционное банковское обслуживание) и «Оптимальный» (открытие и ведение счета в рублях, система ДБО, корпоративная карта, внешние переводы) предоставляется без каких-либо комиссий течение двух месяцев. Фиксированная ежемесячная плата вне зависимости от объема используемых услуг, которые включены в пакеты, взимается начиная с третьего месяца, сообщили CNews в «Юникредит Банке».

Данное предложение действует до 31 марта 2017 г. и является дополнительным бонусом для тех, кто воспользуется новым сервисом delo.unicredit.ru. Благодаря этому сервису можно бесплатно зарегистрировать ООО (с 1 учредителем) или ИП онлайн. Ни личное посещение налогового органа ФНС, ни ожидание в очередях для подачи и получения документов не потребуются, так как delo.unicredit.ru позволяет сделать все это дистанционно.

«Сервис delo.unicredit.ru абсолютно бесплатный, воспользоваться им и стать владельцем собственного бизнеса может любое физическое лицо, — рассказал Олег Чернышов, директор департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка». — Зарегистрировать бизнес с помощью нового сервиса на данный момент можно на территории Москвы. Для остальных регионов пока доступна только подготовка комплекта документов, но в течение года всё больше онлайн-возможностей будут доступны клиентам в разных регионах».

Кроме того, при онлайн-регистрации через delo.unicredit.ru «ЮниКредит Банк» без комиссии выпускает юридическому лицу электронную подпись, а владелец нового бизнеса получает карту Visa Gold+ с бесплатным годом обслуживания, 1% cash back (возврат денежных средств) за покупки и другими привилегиями, указали в банке.