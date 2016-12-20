DDOnline вышла на массовый рынок краткосрочных онлайн-займов по всей России

Компания DDOnline, международный финтех-проект группы компаний «Домашние деньги», вышел на массовый рынок онлайн-кредитования. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах». О старте проекта было объявлено в сентябре 2016 г., а в октябре он запустился в пилотном режиме.

Кредит можно оформить на сайте компании (www.ddo.ru), а также со смартфона или планшета в приложении Digital Cash Everyone. Среднее время оформления и принятия решения по выдаче займа составляет не более 10 минут. Максимальная сумма — p15 тыс. для нового клиента и p30 тыс. для существующего. Максимальный срок займа составляет до 30 дней. Клиент сам выбирает удобный для него канал получения денег — банковскую карту, электронный кошелек или банковский счет. Перечисление заемных средств происходит в течение 1 минуты.

По информации «Домашних деньг», интерфейс сайта компании отличается лаконичным дизайном и понятной навигацией. Основная концепция — доступность и оперативность оформления и получения займа. Основное место на главной странице сайта занимает кредитный калькулятор, который позволяет в режиме онлайн рассчитать точную стоимость займа.

«Онлайн-бизнес для группы компаний “Домашние деньги” — это новый сегмент. Таким образом, мы становимся своего рода универсальной микрофинансовой компанией. “Домашние деньги” покрывают subprime-сегмент, при этом большая часть заемщиков остается не охваченной. Поэтому мы запустили для широкого пользователя новую компанию — DDOnline, которая выдает займы на меньшую сумму, на короткий срок в онлайне для более образованной и обеспеченной аудитории», — рассказал Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».

По оценкам компании, в перспективе доля онлайн-сегмента составит около 15% всего рынка МФО, или порядка p50 млрд. Рынок онлайн-займов ежегодно наблюдает кратный рост. На конец 2016 г. объем онлайн-сегмента составляет около p5 млрд.

«За счет опыта группы компаний, накопленной клиентской базы, а также новейших ИТ компания DDOnline планирует к 2018 году занять более 20% рынка онлайн PDL», — заявил Алексей Трифонов, генеральный директор компании «Домашние деньги онлайн».