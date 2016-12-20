«Банк Казани» автоматизировал распределение косвенных расходов при помощи Intersoft Lab

В «Банке Казани» на базе ПО «Контур» реализовано распределение косвенных расходов на бизнес-направления, точки продаж и продукты. Методика аллокаций, разработанная специалистами банка при консультационной поддержке Intersoft Lab, была автоматизирована за 3 месяца. Об этом CNews сообщили в Intersoft Lab.

В «Банке Казани» завершен второй этап построения системы управления прибыльностью на платформе «Контур». В ходе первого этапа было развернуто хранилище для данных бухгалтерского учета, нормативно-справочной информации и информации по клиентам, настроена интеграция с АБС банка на основе СПО Pentaho Data Integration Kettle ETL, налажен выпуск управленческой отчетности.

С помощью приложения «Аллокации» автоматизировано распределение косвенных расходов на бизнес-направления, точки продаж и продукты. Перераспределение происходит в 7 этапов, на которых выполняется более 100 шагов аллокаций с использованием более 90 кост-драйверов. Расчет за отчетный месяц занимает всего пару минут, рассказали в компании.

Методика аллокаций была подготовлена сотрудниками банка при консультационном участии методологов Intersoft Lab. По их рекомендации в методику было включено понятие виртуального центра затрат. Это позволило при перераспределении расходов учесть особенности финансовой структуры банка, в которой точки продаж могут одновременно относиться к разным бизнес-направлениям (корпоративный бизнес, розничный, МСБ и др.). Внедрение приложения «Аллокации» осуществлялось в соответствии с методикой быстрого внедрения Intersoft Lab, что обеспечило выполнение этапа в сжатые сроки — за 3 месяца.

По отзыву банка, реализованный в приложении механизм обратной трассировки расчета позволяет всем заинтересованным лицам проверять правильность разнесения расходов на каждом шаге аллокаций, что дает возможность быстрее и одновременно качественнее понимать структуру затрат, которые влияют на финансовый результат.

«Мы достигли целей этапа: его качественным результатом стало создание прозрачной и понятной для бизнеса системы расчета и анализа расходов, распределяемых на бизнес-направления и продукты. С ее помощью мы можем принимать более обоснованные управленческие решения и отслеживать их последствия: оценивать прибыльность продуктов и бизнес-направлений вплоть до отдельных точек продаж, корректировать продуктовую линейку и максимизировать отдачу по приоритетным направлениям, выявлять неочевидные проблемы и оптимизировать расходы банка», — подвела итоги второго этапа проекта Эльвира Зарипова, начальник аналитического управления КБЭР «Банк Казани».