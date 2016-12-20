Apple Pay теперь доступен клиентам «Тинькофф Бизнес»

Apple Pay теперь доступен клиентам сервиса для малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» — держателям корпоративных карт Mastercard и Visa. Об этом CNews сообщили в «Тинькофф Банке».

«Физические лица — клиенты “Тинькофф Банка” — уже оценили удобство Apple Pay. Мы видим, что количество пользователей этого сервиса, а также количество покупок, оплаченных бесконтактным способом с помощью Apple Pay, постоянно растут. Следующим шагом стал запуск Apple Pay для клиентов “Тинькофф Бизнеса” — теперь этот легкий, безопасный и личный платежный инструмент доступен для оплаты покупок по корпоративным картам нашего банка», — отметил Федор Бухаров, руководитель «Тинькофф Бизнес».

Когда клиент добавляет корпоративную банковскую карту «Тинькофф Банка» в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства клиента. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все возможности и бонусы от пользования своими корпоративными банковскими картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки онлайн в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch.