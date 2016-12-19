«Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ

Процессинговая компания «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) и банк «Нейва» реализовали проект подключения банка к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ. Об этом CNews сообщили в группе ВТБ.

Генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко заявил: «Банки, которые “Мультикарта” подключает к платежным системам под спонсорством ВТБ, имеют не только привлекательные финансовые условия, получая в полном объеме межбанковское вознаграждение, которое устанавливают платежные системы, но и доступ к развитой банкоматной инфраструктуре группы ВТБ на льготных условиях. Нам приятно, что динамично развивающийся банк уральского региона присоединился к нашей партнерской программе. Проект был реализован в короткие сроки, при реализации были учтены все технологические особенности деятельности банка “Нейва”».

«Для нас это, в первую очередь, начало стратегического сотрудничества с группой ВТБ и обеспечение финансовой надёжности в предоставлении нашим клиентам сервисов с использованием карт Visa, — подчеркнул Павел Ефремов, председатель правления банка «Нейва». — Процессинговая компания “Мультикарта” — это профессиональная команда с отличной технической базой и широкими возможностями для внедрения инноваций, что позволит нам оперативно внедрять и предоставлять нашим клиентам новые сервисы и продукты».