«Халык Банк Грузия» внедряет систему ДБО на базе решения Asseco Group

Компания R-Style Softlab, отечественный разработчик и интегратор банковского ПО, член международной группы Asseco, объявила о первой продаже ИТ-продукта западного вендора в финансовое учреждение Грузии. Компания начала реализацию в «Халык Банк Грузия» (г. Тбилиси) проекта по созданию системы дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц, сообщили CNews в R-Style Softlab.

Компания анонсировала выход на рынок ИТ для финансовой отрасли государств ближнего зарубежья с продуктами холдинга в сентябре 2016 г., получив эксклюзивные права на продажу банковских решений группы. Это связано с тем, что западные ИТ-системы пользуются высоким спросом среди кредитных учреждений в Грузии и странах СНГ, а компания обладает многолетним опытом работы в этих регионах, пояснили представители R-Style Softlab.

В Грузии компания разворачивает свою деятельность на базе другого члена Asseco Group — местной компании Asseco Georgia, основной деятельностью которой является разработка инфраструктурных решений для организаций всех отраслей экономики. В данном проекте сотрудники грузинской стороны будут задействованы в процессах внедрения, что позволит российской компании более оперативно решать задачи «на месте», а в дальнейшем Asseco Georgia будет осуществлять первую линию поддержки для банка.

В «Халык Банк Грузия» будет разработано и внедрено решение для удаленного обслуживания клиентов на основе единой омниканальной платформы от Asseco Group, включающей в себя интернет-клиент и мобильный банкинг для физических лиц (DEF3000/CBP) и интернет-банк для юридических лиц (DEF3000/CEB). Клиентам кредитной организации, наряду со стандартными информационным и платежным сервисами, станут доступны ввод кредитных и других заявок, управление карточными продуктами, а также сервисы автоматической оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов на основе выставленных соответствующими организациями счетов.

Ожидается, что современные каналы удаленного обслуживания позволят банку выйти на качественно иной уровень ведения бизнеса, увеличить клиентскую базу и утвердить свои позиции среди игроков на финансовом рынке Грузии. На первом этапе проекта, завершить который планируется в апреле 2017 г., в эксплуатацию будет запущен интернет-клиент и мобильный банк для физических лиц. На втором этапе, в сентябре 2017 г., предполагается ввести в работу интернет-банк для юридических лиц. В дальнейшем ИТ-компания будет оказывать банку услуги по сопровождению и развитию системы.

«Тенденция последних тендеров в ближнем зарубежье показывает, что наличие партнера на территории страны ведения проекта — это один из определяющих критериев для финансовых организаций при выборе поставщика необходимого решения, — отметила Ольга Чебунина, заместитель директора департамента международных решений R-Style Softlab. — При поддержке Asseco Georgia мы готовы реализовывать в грузинских банках проекты в области не только дистанционного и фронт-офисного обслуживания, но также BI-аналитики, риск-менеджмента, фрод-мониторинга и автоматизации бэк-офисной деятельности».