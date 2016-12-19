Банк «Российский капитал» и 1С запустили партнерскую программу

Банк «Российский капитал» и «1С» объявили о запуске партнерской программы, в рамках которой облачная бухгалтерия «1С:Предприниматель 2015» и услуги по бухгалтерскому аутсорсингу от партнерской сети «1С:БухОбслуживание» клиенты малого бизнеса могут получить в банке на выгодных условиях. Как рассказали CNews в компании, приобретая в банке «Российский капитал» продукт «1С:Предприниматель 2015», клиент получает 45 дней бесплатного использования данного сервиса. При заключении договора на бухгалтерский аутсорсинг клиент получает в подарок услугу «Экспресс-аудит бухучета компании».

«1С:Предприниматель 2015» – понятная онлайн-бухгалтерия для тех, кто хочет вести учет самостоятельно. Программа позволяет оценивать риски налоговой проверки, рассчитывать налоги, составлять отчетность всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от используемой системы налогообложения и формы собственности предприятия, а также гарантирует сохранность всех документов в единой базе.

«1С:БухОбслуживание» - это сеть партнеров фирмы «1С», оказывающих бухгалтерские, налоговые и кадровые услуги малому бизнесу по единому стандарту, разработанному «1С». Бухгалтеры «1С:БухОбслуживания» несут полную ответственность за результат, гарантируют прозрачное ценообразование, хранят данные на защищенных серверах и подстраиваются под потребности бизнеса клиента.

«Мы ценим время своих клиентов и заинтересованы в том, чтобы предоставлять им максимально широкий и удобный спектр услуг. С этой точки зрения партнерское соглашение с фирмой «1С», лидером на российском рынке автоматизации управления и учета на предприятиях из различных отраслей, стало очень важным для нас шагом», – отметила Екатерина Орлова, старший вице-президент банка «Российский капитал».