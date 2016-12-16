Заказать онлайн услуги эквайринга «Русского Стандарта» теперь можно во всех регионах присутствия банка

«Банк Русский Стандарт» масштабировал на все регионы присутствия новый альтернативный подход к предоставлению услуг торгового эквайринга в сегменте малого и среднего бизнеса. Теперь заказать услуги эквайринга онлайн через портал «Эквайринг тут!» (acquiring.ru/online) можно в любом городе России, где есть офис банка, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

Ключевым отличием acquiring.ru/online от классического банковского подхода является возможность для торговой точки организовать эквайринг самостоятельно онлайн (на сайте): подбор и покупка терминала, расчет и заказ эквайринга без посещения офиса банка. Таким образом, экономия средств будет дополнена экономией времени, подчеркнули в банке. При заказе эквайринга онлайн клиенту достаточно заполнить анкету на сайте и загрузить фото нескольких документов. «Банк Русский Стандарт» проверит и зарегистрирует нового клиента удаленно.

«Новый подход, когда клиент без посещения офиса банка заказывает услуги эквайринга, пользуется серьезным спросом у клиентов малого и среднего бизнеса. Именно таким компаниям этот сервис обходится дешевле на 20-30% при наличии собственного терминала, — рассказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга «Банка Русский Стандарт». — При этом оборудование можно также купить на сайте “Эквайринг тут!” со скидкой, которую вендоры предоставляют клиентам банка. Уже сейчас ни один день не обходится без подключения новых клиентов, а после масштабирования на всю страну, я думаю, что количество подключений вырастет в разы».

Традиционный способ предоставления услуги «Банк Русский Стандарт» также сохраняется для компаний, которые предпочитают классический подход к торговому и интернет-эквайрингу.