В интернет-банке «Ренессанс Кредит» теперь можно покупать и продавать валюту

«Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности своего интернет-банка. Пользователям дистанционного сервиса стали доступны операции по покупке и продаже иностранной валюты, сообщили CNews в «Ренессанс Кредит».

Для их совершения таких операций клиенту необходимо иметь в банке текущие счета, открытые в нужных валютах — рублях, долларах, евро. В мобильное приложение эта опция будет добавлена в ближайшее время.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам удобные условия дистанционного управления своими средствами. Вкладчики, у которых в “Ренессанс Кредит” открыты депозиты в нескольких валютах, теперь могут самостоятельно переводить сбережения из рублей в доллары или евро, и наоборот, не посещая отделение банка. При этом произвести конвертацию удаленно можно в любом месте — достаточно иметь под рукой интернет», — отметила Галина Уткина, вице-президент, директор департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредит».