«Тинькофф Банк» представил универсальное приложение под Windows 10

«Тинькофф Банк» объявил о выпуске приложения с обновленным дизайном и программной частью для смартфонов на операционной системе Windows 10, а также адаптировал приложение под формат планшетов и десктопов.

Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных продуктов «Тинькофф Банка», отметил: «Операционная система Windows 10 позволила нам полностью пересмотреть свой подход к созданию банковских приложений для пользователей этой системы. Мы создали приложение, которое доступно одновременно и на персональных компьютерах, и на планшетах, и на смартфонах под операционной системой Windows 10. Это абсолютно новый пользовательский опыт и одно из первых технологических решений в области комбинированного (онлайн- и мобильного) банкинга в России. Мы уверены, что это приложение составит существенную конкуренцию классическим онлайн-банкам».

«Тинькофф Банк был первым российским банком, выпустившим свое приложение на платформе Windows. Мы рады видеть их постоянное развитие и выход новой версии на универсальной платформе Windows 10 для семейства устройств различного типа. Новое приложение позволит пользователям оценить широкую функциональность и преимущества нового интерфейса, легкую персонализацию и удобную навигацию решения», — отметил Михаил Черномордиков, директор департамента стратегических технологий Microsoft Россия.

Основные изменения мобильного приложения «Тинькофф Банка» на платформе Windows 10 включают новый дизайн и интерфейс, в том числе для планшетов и десктопов, новый список счетов — пользователям приложения теперь доступны накопительные счета и цели, мультивалютные вклады, виртуальные карты и кредиты наличными, новый раздел «События» — все операции пользователя теперь отображаются в одной ленте, а также новый раздел «Оплатить».

С помощью обновленного мобильного приложения пользователи могут подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД.

Совершать платежи и переводить деньги стало удобнее, так как пользователям стали доступны контакты из телефонной книжки. При этом совершать платежи и переводы с помощью мобильного приложения теперь могут не только клиенты «Тинькофф Банка», но и других российских банков.

В приложении также поддерживаются автоплатежи за мобильную связь, чат с сотрудником банка и подробная информация по операциям.

После обновления мобильное приложение «Тинькофф Банка» на операционной системе Windows 10 по функциональности максимально приближено к личному кабинету на сайте Tinkoff.ru.