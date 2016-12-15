Qiwi запустила новый сервис для сбора средств — «Qiwi Копилка»

Группа Qiwi объявила о запуске сервиса «Qiwi Копилка». Продукт призван помочь пользователям собирать деньги на общие нужды, а также для решения несложных ежедневных задач, сообщили CNews в Qiwi.

Чтобы создать «Копилку», необходимо авторизоваться на сайте qiwi.me, указав цели сбора средств. После этого пользователь получит ссылку на свою копилку, которой он может поделиться с друзьями, семьей или коллегами. Для создания копилки необходимо иметь аккаунт в «Visa Qiwi Кошельке». В случае его отсутствия нужно пройти регистрацию и идентификацию на qiwi.com.

По мнению разработчиков «Копилки», такой сервис будет удобен для пользователей с ежедневными бытовыми нуждами. «Например, в офисе готовится вечеринка или отмечается день рождения, можно создать “Копилку” и разослать ссылку всем причастным к подготовке и организации праздника», — указала Виктория Дубовко, менеджер по развитию продуктов. В Qiwi также считают, что «Копилка» поможет решить многие проблемы для молодых и работающих мам, когда возникает необходимость собрать деньги на учебники или купить подарки к новому году.

«Фактически “Qiwi Копилка” — простой инструмент для решения несложных ежедневных задач. Она позволяет быстро собрать или одолжить деньги, поддержать человека, чья деятельность вас привлекает (донатинг), собрать средства на совместную покупку», — отметили в Qiwi.

Пока «Qiwi Копилка» работает исключительно с физическими лицами, и разработчики продукта призывают проявлять бдительность для безопасности собственных средств. Пользователь должен самостоятельно принимать решение, переводить или не переводить деньги по ссылке на «Qiwi Копилка». Однако служба безопасности Qiwi также будет отслеживать подозрительные операции в рамках сервиса и пресекать мошеннические действия, заверили в группе.

Еще одним бонусом для пользователей «Копилки» станет бескомиссионное пополнение через «Visa Qiwi Кошелёк», а в случае с банковскими картами комиссия составит от 0% до 1% (в зависимости от банка + комиссия банка-эмитента). Если же пользователь выберет вариант пополнения баланса своего мобильного, то комиссия будет взиматься согласно тарификации мобильного оператора.