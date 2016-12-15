Клиенты «Точки» теперь могут купить лицензии на ПО Microsoft и «Лаборатории Касперского» в интернет-банке

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») запустил проект совместно с компаниями Microsoft и «Лаборатория Касперского». Теперь клиенты банка могут купить лицензии на продуктовую линейку партнёров прямо в интернет-банке, сообщили CNews в «Точке».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно зайти в интернет-банк под логином и паролем компании или ИП, которым нужны лицензии. В разделе «Спецпредложения» нужно выбрать интересующее предложение, указать количество лицензий и e-mail, на который придут данные для доступа. К этому моменту в интернет-банке уже будет ждать подписи предзаполненная платёжка, которую останется только подписать.

«Microsoft и “Лаборатория Касперского” — базовое программное обеспечение для бизнеса. Для клиентов “Точки” это и спецпакет Microsoft Office для малого бизнеса, и 3 месяца в подарок лицензионной защиты от “Касперского”. Мы же лишь сделали так, чтобы получать услугу стало удобнее», — заявила Вера Порошина, директор по работе с крупными партнёрами банка для предпринимателей «Точка».