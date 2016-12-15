Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab

R-Style Softlab объявила о завершении внедрения коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации деятельности «Национального банка сбережений» (г. Иваново).

Как рассказали CNews в компании, в ходе реализации проекта специалисты R-Style Softlab перенесли в RS-Bank v. 5.5 данные из ранее применяемых банком АБС RS-Bank V.6 и фронт-офисных решений ФГ «Лайф», а также внедрили функциональность для информационного обмена с бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» и настроили работу автоматизированной банковской системы с учетом особенностей финансовой организации.

«После выхода из состава финансовой группы «Лайф» в 2015 году мы приняли решение оптимизировать наши бизнес-процессы и тем самым снизить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, — сказал Андрей Фантин, первый заместитель председателя правления Национального банка сбережений. — Выбранная АБС RS-Bank v. 5.5 от компании R-Style Softlab полностью удовлетворяет текущим потребностям банка».

«Обычно нам приходится выполнять «апгрейд», то есть переводить финансовую организацию на более производительную версию программного обеспечения, — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — В этом проекте мы успешно выполнили обратную задачу, предоставив кредитному учреждению удобное готовое решение с оптимальным набором самой необходимой функциональности, которую в дальнейшем банк сможет развивать самостоятельно».