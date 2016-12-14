«Банк Русский Стандарт» поможет торговым предприятиям подключиться к Masterpass от Mastercard

Компания Mastercard и «Банк Русский Стандарт» объявили о том, что торговые предприятия — клиенты банка по эквайрингу — получили возможность развивать онлайн-коммерцию, подключившись к международной платформе Masterpass. «Банк Русский Стандарт» прошел необходимую сертификацию для предоставления своим партнерам этого сервиса напрямую. С Masterpass онлайн-магазины предоставляют покупателям современный и безопасный способ заказа и оплаты покупок, сообщили CNews в Mastercard.

Masterpass — это глобальная платформа, к которой подключены, с одной стороны, банки и финансовые институты, а с другой — онлайн-магазины. Интеграция Masterpass и сайта торговой точки проста и не требует от дополнительных затрат и сложных разработок. Торговому предприятию не понадобится настраивать отдельные подключения с каждым из провайдеров электронных кошельков и интернет-эквайеров, указали в компании.

С Masterpass покупатели получают возможность делать покупки еще проще — достаточно один раз указать данные банковской карты или электронного кошелька, адрес доставки, электронной почты и номер телефона, не вводя реквизиты повторно при дальнейших покупках. Все введенные данные хранятся с использованием многоуровневой системы безопасности. Дополнительная защита оплаты обеспечивается с помощью системы Masterсard SecureCode. Поскольку Masterpass представляет собой открытую платформу, платить можно не только картами Mastercard, но и банковскими картами других платежных систем.

«Сегодня “Русский Стандарт” предложил своим клиентам по эквайрингу напрямую, без участия платежных агрегаторов, подключиться к платформе и оценить все возможности Masterpass. И этим мы еще раз подтвердили свой статус высокотехнологичного банка», — заявил Иван Глазачев, исполнительный директор эквайринга и транзакционного бизнеса банка «Русский Стандарт».

Платформа Masterpass была запущена в феврале 2013 г. На сегодняшний день она доступна в 34 странах (Великобритания, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Италия, Новая Зеландия, Румыния, Польша, Китай, Сингапур, Тайвань, США, Франция, ЮАР, Чехия, Россия и другие).

В России оплату с помощью Masterpass принимают уже более 7 тыс. торговых точек. В частности, подключить платежи за свои товары через Masterpass магазины могут с помощью «Яндекс.Кассы», сервиса компании «Яндекс.Деньги»: с октября 2015 г. расчет через эту платформу доступен пользователям электронного кошелька.