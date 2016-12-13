R-Style Softlab представила решение для электронного взаимодействия банков и ПФР

R-Style Softlab объявила о выпуске модуля для обмена данными банков с Пенсионным фондом России (ПФР) — «RS-Connect. Обмен с ПФР». Как рассказали CNews в компании, новое ИТ-решение позволит кредитным учреждениям автоматизировать процессы получения, обработки и хранения информации о пенсионных начислениях и иных социальных выплатах гражданам.

С помощью «RS-Connect. Обмен с ПФР» финансовые организации смогут в кратчайшие сроки обрабатывать поступающую из Пенсионного Фонда информацию о начислениях и отправлять в ответ подготовленный отчет о зачислении/незачислении сумм. В следующем году пользователям приложения станет доступна функциональность по возврату пенсий со счетов получателей по запросу от ПФР, а также формирование и передача в ведомство ежегодной отчетности.

Решение представляет собой самостоятельный продукт, который может легко интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой посредством веб-сервисов (онлайн) или файлового обмена (офлайн). Для интеграции с АБС от компании R-Style Softlab — RS-Bank V.6 — в модуле предусмотрены встроенные сервисы.

«Автоматизация электронного взаимодействия с Пенсионным фондом поможет финансовым учреждениям разрабатывать различные пенсионные проекты и привлечь новых клиентов, — сказал Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.— Многие граждане, которые вышли на пенсию совсем недавно, хорошо знакомы с современными банковскими сервисами и потенциально заинтересованы в дополнительных услугах».

«RS-Connect. Обмен с ПФР» — очередной модуль из линейки «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с государственными информационными системами. Ранее компания представила решения для интеграции и обмена данными с ГИС ЖКХ, а также с Центральной избирательной комиссией.