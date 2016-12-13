Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка»

Бинбанк реализовал возможность пополнения карт «Тинькофф Банка» во всех своих банкоматах. Об этом CNews сообщили в Бинбанке.

До объединения Бинбанка и «МДМ Банка» (завершилось 18 ноября) клиенты «Тинькофф Банка» могли пополнять свои карты в банкоматах и платежных терминалах, принадлежащих непосредственно Бинбанку. Теперь держателям карт «Тинькофф Банка» доступна вся сеть банкоматов объединенного Бинбанка, включая устройства, принадлежавшие ранее «МДМ Банку».

Пополнение карт «Тинькофф Банка» в банкоматах Бинбанка возможно на сумму до p85 тыс. за операцию (до p599 тыс. в месяц). Комиссия за операции внесения наличных не взимается.

Как и прежде, через устройства самообслуживания Бинбанка можно без комиссии пополнять карты «Альфа-Банка» и Райффайзенбанка.

Общая сеть платежных терминалов и банкоматов Бинбанка, работающих на внесение наличных, насчитывает 1,6 тыс. устройств по России. Всего у Бинбанка — более 3 тыс. собственных устройств самообслуживания (партнерская сеть — порядка 12 тыс. банкоматов).