«Банк Эсхата» внедрил систему бюджетного управления на базе SAP BPC

В октябре 2016 г. «Банк Эсхата» перешел в продуктивную эксплуатацию системы бюджетирования на основе SAP BPC. Об этом CNews сообщили в компании RBC Group. Проект бюджетирования стартовал в июне 2015 г. и был выполнен методологами и консультантами RBC Group.

«Перед нами стояли серьезные задачи совершенствования системы управления банком, и по итогам длительного этапа обсуждений мы решили для этих целей выбрать бизнес-приложения компании SAP, — рассказал финансовый директор «Банк Эсхата» Толибджон Исроилов. — При выборе исполнителя проекта мы учитывали опыт компании RBC Group не только во внедрении продуктов компании SAP, но, в первую очередь, нас привлекал опыт этой компании в методологическом обеспечении проекта в задачах бюджетирования, финансового и управленческого учета».

На первом этапе была разработана и формализована методология модели системы бюджетного управления (СБУ), включающая в себя следующие элементы: финансовая структура Банка (продукто-ориентированная); процесс «Годовое бюджетирование в банке»; процесс «Стратегическое планирование в банке»; процесс «Расчет плановых финансовых показателей для банка»; методика «Аллокация расходов» для банка (каскадное распределение); методика «Трансфертное ценообразование» для банка.

Наличие формализованной методологии являлось залогом успеха автоматизации системы СБУ средствами системы SAP BPC.

«В настоящий момент мы совместно с компанией RBC Group приступили к реализации системы управленческой отчетности (СУО) в рамках концепции “Панель управления”, позволяющей реализовать комплексный анализ информации на всех уровнях управления банком за счет разработанной компанией RBC Group логики поиска и анализа решения, — добавил Толибджон Исроилов. — В планах — дальнейшее развитие и совершенствование системы управления нашим банком».