Волго-Вятский банк Сбербанка переводит банки-респонденты на новую СДО

С 1 декабря 2016 г. Волго-Вятский банк Сбербанка начал работать с банками-респондентами через новую систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Sberbank FinLine. Об этом CNews сообщили в банке.

В 2016 г. в Сбербанке была создана система дистанционного банковского обслуживания Sberbank FinLine, которая является фронтальным решением для клиентов-кредитных организаций и позволяет производить двусторонний обмен платежными документами и информацией со Сбербанком.

Система обеспечивает должный уровень информационной безопасности, что достигается благодаря работе современных систем криптографической защиты информации, а также позволяет получать необходимый набор онлайн-сервисов в рамках обслуживания корреспондентского счета, в том числе и информацию о движении средств по счету, текущем состоянии ликвидности, параметрах обслуживания счета и т.д.

«Несколько банков-респондентов уже оперативно подключены к данной системе. В ближайших планах — перевод всех наших клиентов-кредитных организаций на систему Sberbank FinLine, и мы гарантируем высококачественный сервис нашим клиентам», — заявила Наталья Пасечник, начальник отдела торгового финансирования и корреспондентских отношений Волго-Вятского банка Сбербанка.