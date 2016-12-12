В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту

КБ «Юнистрим» реализовал новый функционал в мобильном банке — теперь безадресный перевод получатель может зачислить себе на банковскую карту «Юнистрим» одной кнопкой. При этом получить денежный перевод, отправленный по России, теперь можно сразу на такую карту, сообщили CNews в «Юнистрим».

Мобильный банк «Юнистрим» позволяет совершать денежные переводы с карты с выплатой наличными в офисах «Юнистрим» и партнеров по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, переводить деньги с карты «Юнистрим» на карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных любым банком — как российским, так и зарубежным, получать денежные переводы, отправленные по/в Россию с зачислением на карту, совершать различные виды платежей.

Чтобы зачислить денежный перевод на карту в мобильном банке нужно выбрать категорию пополнение карты, далее услугу зачисление денежного перевода на карту. Чтобы зачислить перевод на карту потребуется указать код перевода, валюту и сумму перевода.

«Мобильный банк “Юнистрим” позволяет нашим пользователям сократить время на посещение офисов — достаточно оформить карту “Юнистрим”, что можно сделать как в нашем офисе, так и дистанционно, и потом совершать и получать переводы в мобильном банке в любое удобное время, — отметила Надежда Кибальник, заместитель председателя правления КБ «Юнистрим».

Для регистрации в мобильном банке «Юнистрим» пользователю необходимо оформить банковскую карту «Visa Юнистрим».

Скачать мобильный банк бесплатно можно в официальных магазинах App Store и Google Play.