Оплатить проезд на МЦК теперь можно с помощью Apple Pay

Пассажиры Московского центрального кольца получили возможность оплачивать поездки, используя Apple Pay — безопасный личный платёжный инструмент, сообщили CNews в Mastercard. Совместно с Московским метрополитеном компания объявила о том, что c 12 декабря, каждый понедельник декабря, а также в Новый год (31 декабря и 1 января) для держателей карт Mastercard проезд на МЦК будет бесплатным при оплате с Apple Pay.

«Теперь любой пассажир МЦК сможет оплатить проезд в кассах, автоматах по продаже билетов и на турникетах, используя передовой способ оплаты — Apple Pay, — заявил Роман Латыпов, первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. — Уверен, что благодаря Apple Pay число пассажиров, использующих инновационные сервисы оплаты, с этого момента значительно возрастет».

«Бесконтактная технология позволяет проще и быстрее оплачивать поездки на транспорте. Теперь, c появлением в России Apple Pay, мы хотим воодушевить москвичей и гостей столицы и дать им попробовать еще один удобный вариант оплаты проезда. И мы уверены, что лучший способ — это предложить держателям карт Mastercard возможность бесплатно передвигаться на МЦК в течение всех понедельников уходящего года и в новогодний праздник, если они платят с Apple Pay», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении.

Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически, пояснили в Mastercard.

Apple Pay позволяет оплатить поездку, используя iPhone SE, iPhone 6 и более новые модели, а также Apple Watch. Для работы Apple Pay не требуется интернет-соединения наiPhone или Apple Watch. Таким образом, транзакции можно осуществлять даже там, где 3G-соединение нестабильно или отсутствует.

Оплатить проезд на МЦК с помощью Apple Pay можно в кассах, автоматах по продаже билетов, а также прямо на турникетах. Для этого достаточно поднести iPhone или Apple Watch к считывателю — и стоимость поездки будет списана с банковского счета, привязанного к Apple Pay. При этом каждый понедельник декабря (12, 19, 26 декабря), а также в Новый год — 31 декабря 2016 г. и 1 января 2017 г. — держатели карт Mastercard смогут воспользоваться данной услугой бесплатно. Сумма совершенной таким образом покупки будет возвращаться на карту клиента через 10 минут после списания.