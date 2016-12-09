«МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных

Компания R-Style Softlab совместно с «МДМ Банком» завершила внедрение корпоративного хранилища данных (КХД) и 17 витрин для формирования отчетности МСФО в этом кредитном учреждении. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, данные из четырех систем-источников были объединены с помощью информационно-аналитической системы RS-DataHouse в единый массив первичной информации, которая частично уже используется, в том числе для построения других видов отчетности: управленческой, налоговой и обязательной.

На данный момент созданное R-Style Softlab хранилище справляется с загрузкой и очисткой данных о более чем 15 млн клиентов, их счетах и сделках, обеспечивая ежедневную загрузку и обработку информации, при этом не выходя за границы «технологического окна» банка.

Для расчета показателей, необходимых банку для отчетности МСФО, были реализованы витрины по всем видам сделок и типам финансовых инструментов. Специалисты кредитной организации получили возможность работать со сводной информацией по портфелям МСФО, а также производить детализацию выбранного показателя отчетности.

«Отличительной особенностью данного проекта является не просто внедрение инструмента для получения определенного вида отчетности, а реализация комплексного процесса, включающего подготовку собственной команды банка, которая сможет самостоятельно или с помощью поставщика решения сопровождать и развивать данный инструмент. Здесь важную роль сыграла гибкость в организации проекта со стороны R-Style Softlab в части создания совместной команды, организации и ведения совместной разработки в рамках проекта», — подвел итоги работ Денис Петренко, руководитель управления развития информационных систем «МДМ Банка».

«R-Style Softlab и “МДМ Банк” сотрудничают более 10 лет, — отметила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем R-Style Softlab. — Наша система отвечает всем требованиям современного крупного банка, для которого характерен постоянный рост базы данных. И в этом проекте мы смогли выполнить все требования, обеспечить качество данных, высокую скорость загрузки и, кроме того, добиться дополнительного снижения нагрузки на источники данных с помощью технологии Oracle LogMiner».