Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»

Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал Кубаньторгбанк. Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны клиентам банка во всех офисах, расположенных в Краснодаре. Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне».

Для отправителя перевода «Золотая Корона» комиссия составит от 1% (в зависимости от суммы и направления транзакции).

Для переводов в страны ближнего и дальнего зарубежья действует специальное предложение — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.